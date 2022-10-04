هيئة الأزياء تدعم التمكين بالبحوث والبيانات

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ويتناول اللقاء الذي سيقام افتراضيا محاور عدة من أهمها: عرض دور وأهداف هيئة الأزياء ورؤيتها في تمكين القطاع من خلال البيانات والبحوث، والكشف عن التوجه المستقبلي لمجال البحوث، والاستماع للحلول المقترحة لتطوير مجال البيانات والبحوث في قطاع الأزياء، إلى جانب بحث سبل تحسين البنية التحتية للبيانات.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كل الأطراف في صناعة الأزياء المحلية؛ لمعرفة الاحتياجات التي يتطلبها مشروع النهوض بالقطاع.
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