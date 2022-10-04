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هيئة الأزياء تدعم التمكين بالبحوث والبيانات

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الأزياء غدا لقاء مفتوحا بعنوان «بيانات وبحوث وأوراق فكرية»، يستهدف شركات الأبحاث والبيانات وشركات الأزياء المتخصصة في البيع بالتجزئة المهتمة بالقطاع والقطاع الأكاديمي والموردين والمصنعين ومجتمع الأزياء في المملكة؛ لتسليط الضوء على أحد أهداف الهيئة في تمكين قطاع الأزياء عبر البيانات والبحوث.

ويتناول اللقاء الذي سيقام افتراضيا محاور عدة من أهمها: عرض دور وأهداف هيئة الأزياء ورؤيتها في تمكين القطاع من خلال البيانات والبحوث، والكشف عن التوجه المستقبلي لمجال البحوث، والاستماع للحلول المقترحة لتطوير مجال البيانات والبحوث في قطاع الأزياء، إلى جانب بحث سبل تحسين البنية التحتية للبيانات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كل الأطراف في صناعة الأزياء المحلية؛ لمعرفة الاحتياجات التي يتطلبها مشروع النهوض بالقطاع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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