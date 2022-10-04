شكرا لقرائتكم خبر %93 من طاقم تمريض المستشفيات الخاصة غير سعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت زيادات متفاوتة في نسبة الكوادر الصحية من السعوديين العاملين في المستشفيات التابعة لجهات كل من: وزارة الصحة، مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية.

ففي حين كان زيادة الأطباء البشريين السعوديين في مستشفيات وزارة الصحة من 31.5% عام 2017م إلى 44.2% عام 2021م، فإن نسبة زيادة الأطباء البشريين السعوديين في القطاع الخاص زادت من7.7% في 2017م إلى 13.8% في 2021م طبقا لما أظهرته بيانات حديثة لوزارة الصحة عن عام 2021م.

وفي حين كانت نسبة زيادة طاقم التمريض السعودي في 2017م في مستشفيات وزارة الصحة 57.8% لترتفع إلى 63.1% في 2021م، زادت نسبة التمريض السعودي من 5.9% إلى 6.8% خلال الفترة نفسها ما يعني أن 93.2% من كوادر التمريض فيها من غير السعوديين.