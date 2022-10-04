شكرا لقرائتكم خبر %93 من طاقم تمريض المستشفيات الخاصة غير سعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ففي حين كان زيادة الأطباء البشريين السعوديين في مستشفيات وزارة الصحة من 31.5% عام 2017م إلى 44.2% عام 2021م، فإن نسبة زيادة الأطباء البشريين السعوديين في القطاع الخاص زادت من7.7% في 2017م إلى 13.8% في 2021م طبقا لما أظهرته بيانات حديثة لوزارة الصحة عن عام 2021م.وفي حين كانت نسبة زيادة طاقم التمريض السعودي في 2017م في مستشفيات وزارة الصحة 57.8% لترتفع إلى 63.1% في 2021م، زادت نسبة التمريض السعودي من 5.9% إلى 6.8% خلال الفترة نفسها ما يعني أن 93.2% من كوادر التمريض فيها من غير السعوديين.
كانت هذه تفاصيل خبر %93 من طاقم تمريض المستشفيات الخاصة غير سعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.