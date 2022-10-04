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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني، أمس، ملتقى «تطوير الممارسات التدريسية في التعليم الالكتروني» والمعرض المصاحب له، بمسرح إدارة التعليم بالدمام.

وأكد الزهراني، على أهمية هذه الورش وأوراق العمل والتجارب التعليمية النوعية لتحقيق القيمة المضافة عبر منهجية تبادل الخبرات واستعراض التجارب المميزة أمام المختصين والمهتمين والمعلمين للوصول للمكتسبات بالتعليم.

من جهته، أشار مدير إدارة الإشراف «بنين» عيسى الحربي إلى أن الملتقى استعرض تجربة «التغذية الراجعة في التعليم عن بعد باستخدام Quizizz.com، وورقة عن تطبيقات مدخل STEM للطلاب الموهوبين.

وحملت الورقة الثالثة عنوان «التقدم القرائي وتوظيف التقنية»، وورقة أخرى تحمل عنوان «توظيف خدمات بوابة عين كذراع للمكتبات المدرسية»، وتمحورت الورقة الخامسة حول «دور الإشراف التربوي في تنمية مجتمعات الممارسة المهنية عن بعد».