الإيقاع بمواطن نقل 5 مخالفين لأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة بيشة في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص ومن نقلهم إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الإعلامي للقوات الخاصة لأمن الطرق أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات. وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. العقوبات الواردة:





السجن مدة تصل إلى 15 سنة.



غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.



مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.



التشهير بالمخالف.



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