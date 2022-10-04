3078 مخالفة مبان في جدة خلال سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة، وضمن جهود أمانة جدة الرقابية في متابعة مخالفات المباني رصدت الفرق 3078 مخالفة في عدد من الأحياء، خلال سبتمبر الماضي. وأوضحت الأمانة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 2.613 موقعا مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما، مبينة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

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