«حافلات مكة» يغلق أهم محطتين حتى إشعار آخر

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وأوضحت مدير أول العلاقات العامة في المشروع رقية حميد الدين لـ «مكة» أن إيقاف عمل بعض المحطات جاء لتحسين انسيابية حركة المرور، ولم تحدد متى سيتم إعادة عمل المحطات المتوقفة، مؤكدة أن الإيقاف مستمر حتى إشعار آخر.وأشارت إلى أن الفترة التجريبية لمشروع حافلات مكة ما زالت مستمرة وركوب الحافلات مجاني حتى الآن، والتي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حسب ما هو مخطط له.
يذكر أن المحطات المتوقفة هي المتواجدة داخل نفق السوق الصغير، أهم المحطات من وإلى المسجد الحرام، حيث تتوقف تحت ساحات الحرم مباشرة ولا يفصل الركاب عن الوصل إلى المسجد الحرام سوى السلالم الكهربائية.
المشروع هو إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويأتي امتدادا لجهود سابقة قامت بها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.
قرار إغلاق المحطتين:
- محطة 8-25 .. ومحطة 8-26.
- تتواجدان داخل نفق السوق الصغير.
- الإغلاق لتحسين انسيابية حركة المرور.
- لم يتحدد موعد لإعادة عمل المحطتين.
- الفترة التجريبية ما زالت مستمرة.
- ركوب الحافلات مجاني حتى الآن.
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