«حافلات مكة» يغلق أهم محطتين حتى إشعار آخر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علق مشروع «حافلات مكة» - مشروع النقل العام للحافلات بمدينة مكة المكرمة - العمل في محطتي رقم 8-25 ، ورقم 8-26، وهما من أهم محطات الراغبين في الانتقال من وإلى المسجد الحرام. ونشر حساب المشروع على منصة تويتر تنويها عن تعليق عمل المحطتين وغرد: «ننوه ركاب حافلات مكة بتعليق مرور حافلاتنا بمحطة 8-25 ومحطة 8-26، حتى إشعار آخر».

وأوضحت مدير أول العلاقات العامة في المشروع رقية حميد الدين لـ «مكة» أن إيقاف عمل بعض المحطات جاء لتحسين انسيابية حركة المرور، ولم تحدد متى سيتم إعادة عمل المحطات المتوقفة، مؤكدة أن الإيقاف مستمر حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أن الفترة التجريبية لمشروع حافلات مكة ما زالت مستمرة وركوب الحافلات مجاني حتى الآن، والتي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حسب ما هو مخطط له.

يذكر أن المحطات المتوقفة هي المتواجدة داخل نفق السوق الصغير، أهم المحطات من وإلى المسجد الحرام، حيث تتوقف تحت ساحات الحرم مباشرة ولا يفصل الركاب عن الوصل إلى المسجد الحرام سوى السلالم الكهربائية.

المشروع هو إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويأتي امتدادا لجهود سابقة قامت بها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

قرار إغلاق المحطتين:

