إيقاف 16 مخالفا سرقوا قواطع نحاسية ومعدات كهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على 16 مخالفا لنظامي الإقامة والعمل، منهم 9 من الجنسية الباكستانية و6 من الجنسية الأفغانية وواحد من الجنسية الإريترية، ظهروا في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسرقون قواطع نحاسية ومعدات كهربائية من موقع تحت الإنشاء شمال مدينة الرياض، وجرى ضبط واسترداد المسروقات من استراحة اتخذت موقعا لتجميعها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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