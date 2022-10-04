شكرا لقرائتكم خبر 30 عربة كهربائية لكبار السن بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التنقل بالمسجد الحرام 30 عربة كهربائية مع فريق مختص من الرجال والنساء لخدمة كبار السن، داخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل أحمد المقاطي أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن وتخفيف المشقة عليهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وبين أن الإدارة وفرت 30 عربة كهربائية لكبار السن، وكذلك تخصيص مختصين لخدمة كبار السن وتعريفهم كيفية استخدام العربات، إضافة إلى مختصات لخدمة كبيرات السن وقد حرصت الإدارة على تكثيف جهودها نظرا لزيادة أعداد المعتمرين.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس مدى اهتمام وحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام.