شكرا لقرائتكم خبر خارطة طريق لتسويق كتابك قبل وخلال المعرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتبر معرض الكتاب حدثا كبيرا يعرض فيه المؤلفون الكتب المنشورة مؤخرا، ويربط عالم النشر بالقراء، وهو أيضا طريقة ممتازة للمؤلفين للترويج عن كتابهم المنشور مؤخرا وبيعه سواء كانوا جددا على الساحة أو قدامى.

إليك الطرق التي تساعدك في الاستعداد للمعرض للترويج عن كتابك

الاستعداد للمعرض

- ابدأ بالاتصال بمنظمي المعرض لمعرفة قواعدهم وسياسات التسجيل الخاصة بهم.

- سجل واشترك للحصول على طاولة قبل عدة أشهر من انطلاق معرض الكتاب، وتعرف على تكلفة الطاولة

- قم بطباعة نسخ من كتابك بحيث تكون جاهزة للمعرض، ولا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة للتأكد من أن لديك ما يكفي من الكتب لمعرض الكتاب.

- زين الطاولة بلافتة كبيرة وملصقات على سطحها.

- قم بتحديد عدد الكتب التي يجب أخذها، قد يكون صعبا معرفة عدد الأشخاص الذين سيمشون بجوار طاولتك، لذا حاول أن تطلب حجما مشابها لعدد الأشخاص الذين من المحتمل أن يحضروا فإذا كان معرض الكتاب كبيرا، اطلب وفقا لذلك.

- قم بالترويج لحضور المعرض قبل الحدث نفسه، وانشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المؤلفين وما إلى ذلك.

يوم المعرض

- قم بالوصول مبكرا حتى تتمكن من تحديد موقع الطاولة الخاصة بك، والاستعداد عند فتح الأبواب ووصول القراء.

- لا تجلس على الطاولة وتنتظر أن يأتي الناس إليك، أشرك القراء في محادثة واغتنم الفرصة لتخبرهم عن كتابك.

- عندما يقترب القراء من طاولتك، امنحهم بضع ثوان للتصفح وقراءة الغلاف الخلفي وقلب الكتاب. ثم أخبر الحاضرين بنوع كتابك، وما هو موضوعه، وما الذي يجعله مميزا أو مختلفا.

- قم بتسهيل خيارات الدفع للقراء عند بيع الكتب، وتأكد من قبول الأموال النقدية أو عن طريق البطاقة.

- اجعل معلومات طلب الكتب متاحة في حالة نفاد الكتب من الطاولة.