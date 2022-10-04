شكرا لقرائتكم خبر نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية و«التعدينية» إلى وزارة الصناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

في بداية الجلسة، اطلع المجلس على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، من قادة عدد من الدول، وتتصل بالعلاقات وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس ـ إثر ذلك ـ مجمل المشاركات في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية خلال الأيام الماضية، وما أثمرته من انتخاب المملكة عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضوا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مما يعكس جانبا من دورها المؤثر في المنظمات الدولية، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي.

مراكز متقدمة

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس نوّه بما حققته المملكة من مراكز متقدمة وغير مسبوقة في 3 مؤشرات دولية، هي: مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

كما أكد المجلس، أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، تأتي استكمالا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج رؤية 2030.

تقدير جهود المعلمين

أشاد المجلس ــ بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ــ الذي يأتي هذا العام بعنوان (التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين)، بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، مقدرا جهودهم البارزة للإسهام في تنمية المجتمع، وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي.

واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا التأكيد على الرفض التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، وعلى أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية كافة، التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات:

1- مذكرة تعاون بين حكومتي المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال الطاقة.

2 - تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا، للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة ووزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، للتعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة - أو من ينيبه - بالتباحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال شؤون المرأة، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

6 - نقل ملكية مركز الزوار في موقع الفاو الأثري بمحافظة وادي الدواسر، من جامعة الملك سعود إلى هيئة التراث.

7 - اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن عام مالي سابق.

ترقيات:

زهير سقاط إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة الـ15 بأمانة العاصمة المقدسة

مقرن بن مقرن إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة الـ15 بوزارة التجارة

سعد القريني إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة الـ15 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

عبدالحميد المالكي إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة الـ15 بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

عبدالله الصقير إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الـ14 بوزارة الدفاع

عبدالله الغفيلي إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة الـ14 بالمحكمة العليا

عبدالرحمن الذياب إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الـ14 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات