“التعاون” يتفق مع مدافع “الوحدة” لضمه

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي التعاون، قد توصل لاتفاق مع مدافع الوحدة، نور الرشيدي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “اليوم”، إلى أن اللاعب قد تلقى خلال الأيام الماضية عددًا من العروض من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين
يُذكر أن عقد الرشيدي مع الوحدة ينتهي في شهر ديسمبر القادم، مما يُتيح للاعب صاحب الـ 26 عامًا التوقيع مع أي نادِ دون الرجوع لنادية الحالي.
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Source akhbaar24
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