من يمكنه الحصول على رخصة موثق؟.. مدرب مختص يرد (فيديو)

︎

.

كشف علي البلوي، مدرب متخصص بريادة الأعمال ودراسات الجدوى و الإعلام الرقمي، عن أحقية الأسر المنتجة في الحصول على رخصة موثوق، وهل هي من الجــهات الـــمسئولة عن استخراجها أم لا.

وتحدث علي البلوي، مدرب متخصص بريادة الأعمال ودراسات الجدوى و الإعلام الرقمي، في تصريحات متلفزة عبر برنامج سيدتي الذي يعرض على برنامج روتانا خليجية: “الأسر المنتجة هي ليست مسئولة عن هذا الموضوع”.

وأكمل: ” كما أن الأسر المنتجة، ليست من الجهات التي يمكنها أن تحصل على رخصة موثوق لأن هذه الرخصة هي للأفراد فقط، وليست للأسر المنتجة، ولكــنها يمــكنها ان تسمي حسابها بأي اسم وتبيع منتجاتها”.

وأضاف: “موضوع الأسر المنتجة ليس به أي مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في الأشخاض الذين يمكنهم أن يحصلوا على رخصة موثوق، والذين يكونون من أصحاب الأعمال الحرة، وكذلك المهتمين بمجال التسويق”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

