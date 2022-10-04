لهذا السبب.. سفارة المملكة تؤكد ضرورة الحصول على تأشيرة دخول بنغلاديش

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المناطق_الرياض

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بنغلاديش، ضرورة الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول بنغلاديش من السفارة البنغلاديشية في الرياض، أو القنصلية العامة في جدة.

وأضافت السفارة عبر “تويتر”: “تود السفارة إحاطة عموم المواطنين الكرام الراغبين في القدوم إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية بأهمية الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول بنغلاديش من السفارة البنغلاديشية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة”.

وأضافت معللة ذلك بأنه يأتي “تفادياً لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها، حيث أن السلطات المختصة في بنغلاديش تشترط الحصول على تأشيرة الدخول قبل الوصول إلى بنغلاديش، ولايمكن الحصول على تأشيرة الدخول من المطار”.

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Source almnatiq

