- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أوقات زيارة الروضة الشريفة المخصصة للنساء، والمكونة من فترتين صباحية ومسائية.
وأوضحت الوكالة أن الفترة الصباحية تكون من الساعة الـ6 صباحاً وحتى الـ11 صباحاً، والفترة المسائية من الـ9:30 وحتى الـ12 صباحاً.
واضافت أن الزيارة يوم الجمعة تكون للفترة الصباحية من الـ6 صباحاً وحتى الـ9 صباحاً، والفترة المسائية من الـ9:30 وحتى الـ12 صباحاً.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “وكالة المسجد النبوي” تعلن أوقات الزيارة النسائية للروضة الشريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.