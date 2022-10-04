“وكالة المسجد النبوي” تعلن أوقات الزيارة النسائية للروضة الشريفة

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أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أوقات زيارة الروضة الشريفة المخصصة للنساء، والمكونة من فترتين صباحية ومسائية.

وأوضحت الوكالة أن الفترة الصباحية تكون من الساعة الـ6 صباحاً وحتى الـ11 صباحاً، والفترة المسائية من الـ9:30 وحتى الـ12 صباحاً.

واضافت أن الزيارة يوم الجمعة تكون للفترة الصباحية من الـ6 صباحاً وحتى الـ9 صباحاً، والفترة المسائية من الـ9:30 وحتى الـ12 صباحاً.





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Source akhbaar24

