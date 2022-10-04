وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

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تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الثلاثاء) من نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وبحث الطرفان التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تم خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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Source akhbaar24

