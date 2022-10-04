الفيفا يوجه صدمة جديدة للنصر بسبب مارتينيز.. “غرامة وتجريد من الامتيازات”

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدمة جديدة، بشأن نجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي شهد وجوده في العالمي حالة كبيرة من الضجة، خاصة بعدما عالم الفريق بإصاباته بمرض في القلب، ولكنه أوضح هذا الأمر سريعًا.

وألزم الفيفا فريق النصر بدفع 600 ألف ريال سعودي لـ “نادي هوراكان” الارجنتيني مكتشف اللاعب مارتينيز، وبالتالي سيكون النصر ممنوعًا من عدة امتيازات حتى تسديد المبلغ المفروض عليه إلى الطرف الثاني.

الحرمان من الامتيازات

وجاء قرار غرفة تسوية المنازعات، بقبول مطالبة المدعي، نادي هوراكان، على أن يدفع العالمي، 161،609 دولار أمريكي كمساهمة تضامنية بالإضافة إلى فائدة 5٪ سنوياً اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021 حتى تاريخ السداد الفعلي.

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واحتوى بيان الفيفا، على أن يتم الدفع بالكامل “بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة” إلى الحساب المصرفي المشار إليه، ويجب على النصر تقديم دليل على السداد الكامل إلى النادي الأرجنتيني حتى لا يتم حرمانه من الامتيازات.

إصابته بمرض في القلب

وكان الأرجنتيني قد غاب عن مباراتي النصر في الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد التقارير التي أكدت إصاباته بمرض خطير في القلب، حتى حسم الجدل وأكد صحة هذه الأقاويل، مؤكدًا أنه يعاني من التهاب غشاء التامور وهو لا يحتاج للقلق.

وكان النصر قريب من فسخ تعاقده مع اللاعب، بعد العلم بحقيقة إصابته ولكن بعد التأكد أن إصابته ليست خطيرة وهي فقط تحتاج إلى علاج بسيط، وليست مقلقة استمر الأجنتيني في صفوف فريق العالمي.