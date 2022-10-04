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شكرا لقرائتكم مركز الحوار ينظم لقاءً تعريفيًا لـ30 متطوعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - ثمّن الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان على الدور الهام والمسؤولية المجتمعية التي تقوم بها المؤسسات المجتمعية من أجل تعزيز وترسيخ القيم النبيلة للتطوع والتي تسهم في تعزيز منظومة القيم الإنسانية المشتركة، مؤكدًا على حرص المركز في تبني البرامج التطوعية واستمراريتها مما يجسد صورًا متعددة للتلاحم والتعايش بين أبناء المجتمع.
برامج مركز الحوارجاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمه المركز بالتعاون مع وزارة الرياضة بمشاركة 30 متطوعًا ومتطوعة من دول مجلس التعاون الخليجي للتعريف بالجهود التي يقدمها المركز في برامج التطوع والتي يوليها اهتمامًاً خاصًا اضطلاعًا بدوره في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي إذ يأتي ضمن مستهدفاته الاستراتيجية وفقًا لما هو متأصل في المجتمع من قيم وامتدادًا لتعاليم الدين السمحة، ولما يمثله التطوع من دورٍ هامٍ في نشر ثقافة الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم الوطني، وذلك يوم الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444هــ الموافق 4 أكتوبر 2022 م بمقر المركز بالرياض.
استدامة الأعمال التطوعيةوأكد الفوزان أن استدامة الأعمال التطوعية تعد واحدة من السمات التي تميز المجتمع السعودي وما يقوم به المركز من جهود حثيثة ومتواصلة لاستثمار طاقات الشباب لخدمة العمل التطوعي، وتعزيز ثقافته لدى مختلف فئات المجتمع لهو استمرارًا لتلك الجهود مبينًا أن الشباب والشابات هم الطاقة الحيوية للعمل التطوعي والقوة المحركة في المجتمعات.
وقال الفوزان إن العمل التطوعي ليس قضية حديثة فمنذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض فهو بحاجة إلى أخيه الإنسان وكما قيل عن الفلاسفة ” إن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرده” لا بد من وجود أخيه الإنسان بجانبه ليدعم بعضهم البعض؛ ولذلك واجه الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض من تحديات فلا بد من التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع لمواجهة هذه التحديات فالحكومات مهما بلغت من قوتها وتوفر الإمكانات المادية والبشرية لا تستطيع القيام بكافة الأعمال فلا بد أن تسند بجهود أهلية تدعم جهود الدولة.