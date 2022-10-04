شكرا لقرائتكم أوتلت 2022 وجهة الباحثات عن فساتين الزفاف العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

فساتين غير تقليدية

مهرجان أوتلت 2022

الرياض - محمد الوسيري - استطاع مهرجان أوتلت 2022، المقام في العاصمة الرياض حاليًّا، أن يمثل وجهة جديدة للباحثات عن فساتين الزفاف العالمية، عبر احتوائه مجموعة متنوعة من فساتين الزفاف المميزة بإطلالاتها، وتواقيع مجموعة من خبراء التصميم العالميين عليها.وتميزت الفساتين المعروضة في المهرجان بتلبية رغبات الباحثات عن التصاميم غير التقليدية، في مظاهر تدمج بين البساطة والفخامة، والعصرية والرقي، بأقمشة الحرير والدانتيل التي تصنع من الفساتين لوحات جمالية ذات إطلالات فريدة. ولفتت فساتين المهرجان أنظار الزوار بأسعارها المتناسبة مع مختلف الفئات، إذ بدأت قيمتها من 1800 ريال، وسط مجموعة من المنتجات المصممة بواسطة سعوديات يشاركن في المهرجان بمجموعات متنوعة من التصاميم المميزة بالأناقة والفخامة. وقدمت العلامة التجارية ROSA CLARA للزوار عددًا من التصاميم العالمية لفساتين الزفاف الإسبانية التي أضفت تنوعًا كبيرًا في أروقة المتجر، كما تميزت علامة VIVID FLAIR اللندنية بمزجها بين عدد من التصاميم العالمية والمحلية، من خلال تشكيلة واسعة من الفساتين اللامعة.وشهد أوتلت 2022، حضورًا كبيرًا من الزوار منذ لحظة افتتاحه، حيث يحتضن كل ما يتعلق بالأزياء، إضافةً إلى مستحضرات التجميل، والإكسسوارات المنزلية، وفساتين الزفاف، والمنتجات الجلدية، وحقائب السفر، وجميع ما تحتاجه العائلات والأفراد. ويفتح مهرجان أوتلت أبوابه لجميع الزوار مجانًا طيلة فترة إقامته، من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة صباحًا بدءًا من يوم السبت إلى الأربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الرابعة مساء حتى الواحدة صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول للزوار عبر الرابط ، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.