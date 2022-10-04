داون تاون السعودية تحسن جودة الحياة

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رؤية وأهداف داون تاون السعودية

الرياض - محمد الوسيري - يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ، بإطلاق شركة “داون تاون السعودية”، ليعكس حرص سموه لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة تستهدف جودة الحياة والارتقاء بالإنسان. ووفقاً للمراقبين فإن هذه المشاريع المماثلة التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – مؤخراً تهدف إلى تعزيز المميزات التنافسية لمدن المملكة بهدف خلق الفرص الوظيفية لأبنائها وبناتها ورفع مستويات جاذبيتها وتحسين مستويات جودة الحياة فيها.كذلك تعكس رؤية شركة داون تاون السعودية وأهدافها حرص سمو ولي العهد – حفظه الله – على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 في كافة مناطق المملكة، حيث تسترشد الشركة في توجهها ومشاريعها باهتمام سمو ولي العهد – حفظه الله – بالإنسان وبتوفير المزيد من الفرص للسكان في كافة أرجاء المملكة من خلال تمكين خلق فرص العمل والتدريب والتنمية بما يتناسب مع طموحات وتطلعات متابعات الخليج 365 في كل مكان.

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

ومن المتوقع أن تسهم شركة داون تاون السعودية في تطوير وتنمية واستغلال الفرص في 12 مدينة، انطلاقا من تأكيد سمو ولي العهد – حفظه الله – على الاستفادة من إمكانات كافة المدن في المملكة وتنميتها. وستعمل الشركة على خلق العديد من الفرص والخيارات الجديدة لسكان المدن والزوار وقطاع الأعمال في مجالات مختلفة تشمل التسوق والترفيه والضيافة والسكن بهدف تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار ما أعلن عنه سمو ولي العهد – حفظه الله – من مشاريع وهيئات ومكاتب استراتيجية تعنى بتطوير وتنمية مدن المملكة.شركة داون تاون السعودية تعمل في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد ركيزة وعامل تمكين أساسي لرؤية 2030 من خلال العديد من الاستثمارات التي تشمل المشاريع المحلية التحفيزية التي ستسهم في خلق أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة. ومن المتوقع أن تسهم الشركة في التنمية والتحول الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لسكان المدن من خلال مشاريعها التي ستقدم فرص العمل والفرص التجارية والاستثمارية والسياحية التي ستعزز جاذبية تلك المدن، وسيكون لكل مشروع طابع مختلف عن مثيله في المدن الأخرى بحسب احتياجات وتطلعات كل مدينة، وسيستمد هويته من روح مناطقنا وثقافتها وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في مدننا.

تطلعات رؤية المملكة 2030

إبراز تنوع وثراء مدن المملكة

وتستهدف الشركة، إقامة العديد من الشراكات وستقدم مشاريعها فرصا جديدة ومتنوعة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص للتوسع في العديد من المجالات.كذلك تتماشى أهداف شركة داون تاون السعودية مع تطلعات رؤية المملكة 2030 وستعمل الشركة على تمكين خلق المزيد من الفرص للسكان من خلال التنمية وتحسين جودة الحياة، وستقدم تجارب بمعايير عصرية في مجالات متعددة تشمل التسوق، المكاتب، المساحات التجارية، مرافق المعارض والمؤتمرات والترفيه والثقافة والفنون، بالإضافة إلى خيارات سكنية جديدة ومبتكرة، مما سينعكس على فرص العمل والتنمية في تلك المدن. وستسهم شركة داون تاون السعودية في جهود التنمية ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني الشامل من خلال تطوير مراكز حضرية ووجهات عصرية تعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات المدن السعودية ومميزاتها النسبية والتنافسية.ومن المقرر أن تعمل مشاريع الشركة على إبراز تنوع وثراء مدن المملكة وستقدم تجارب جديدة ومبتكرة في التسوق والترفيه والسكن، بالإضافة إلى الفرص لقطاع الأعمال والشركات الناشئة، كما ستقوم بتحفيز وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في المدن. شركة داون تاون السعودية تعمل كذلك في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد ركيزة وعامل تمكين أساسي لرؤية 2030 لخلق أثر اقتصادي شامل في المدن يعزز نمو الناتج المحلي وتحسين جودة الحياة والإسهام في تمكين خلق المزيد من فرص العمل والتنمية. كذلك تستهدف شركة داون تاون السعودية إلى تعزيز جاذبية مدننا وتحفيز تنافسيتها لتحسين جودة الحياة وتعزيز جهود التنمية تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تشمل الاستثمار في المشاريع المحلية التحفيزية وتمكين العديد من القطاعات الواعدة والشراكات الفريدة.