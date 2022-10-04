اخبار الخليج – العصفور: أفكار ومبادرات الشباب البحريني موضع اهتمام وتستحق الدعم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية ، في مكتبه اليوم، السيدة أمينة عباس الموالي، حيث قدمت له رسالة الماجستير التي أنجزتها مؤخرا في قسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين، بعنوان «دور تصميم تطبيقات الهواتف الذكية في تطوير الممارسة المهنية لدى ممارسي الإعلام الرقمي».

ومن جانبه، أشاد سعادة الوزير العصفور بمبادرات وأفكار الشباب البحريني وطلاب الجامعات، التي تسهم في تطوير العمل الحكومي والخروج ببعض المشروعات التنموية إلى آفاق أوسع وأكثر تطوراً، مرحباً بالمشروع الذي تقدمت به الموالي، ومؤكداً اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بمثل هذه المبادرات المميزة لتخرج إلى النور وتوضع موضع التطبيق.

وخلال اللقاء استعرضت الموالي خطوات إنجازها لرسالة الماجستير حيث اعتمدت على دراسة حالات عدد من الأسر المنتجة المنضوية تحت مظلة برنامج خطوة للمشروعات المنزلية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وطرق تسويقهم لمنتجاتهم المختلفة عبر وسائل التواصل الإعلامي المتنوعة، متواصلة بذلك إلى ضرورة إيجاد تقنية تسويقية متطورة تخدم هذه الفئة المنتجة في المجتمع، فعملت على تصميم تطبيق تسويقي للهواتف الذكية، يوفر خاصية عرض المنتجات وتفاصيلها بما يخدم الأسرة المنتجة ويوصل منتجاتها إلى أوسع فئة من المتسوقين، معربة عن اهتمامها وأملها بأن تتحقق شراكتها مع وزارة التنمية الاجتماعية في تفعيل هذا المشروع لخدمة الأسر المنتجة.