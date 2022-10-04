اخبار الخليج – وزير العدل يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع (32) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات، وفي مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتميـيز، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، واجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون.

وقد أصدر أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون عدة توصيات لرفعها إلى مقام المجلس الوزاري الموقر في دورته القادمة.