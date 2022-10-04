اخبار الخليج – د.الهاجري تفتتح ورشة عمل النهج الصحي الواحد «الجسور الوطنية بين اللوائح الصحية الدولية ومسار أداء الخدمات البيطرية»

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تنفيذ البرامج المشتركة مع منظمة الصحة العالمية ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز صحة المواطنين والمقيمين وبالتنسيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، شاركت وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة؛ في تنفيذ ورشة عمل النهج الصحي الواحد: الجسور الوطنية بين اللوائح الصحية الدولية، ومسار أداء الخدمات البيطرية، والتي تعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 4 – 6 أكتوبر 2022.

وقد افتتحت سعادة الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة ورشة العمل بكلمة، نقلت خلالها تحيات سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وتمنياتها أن تتكلل أعمال هذه الورشة بالنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة، مقدّرة الجهد الذي يقوم به المعنيون والمنظمون لهذه الورشة، وتثمينها الإنجازات التي تحققت بكل كفاءة واقتدار، متطلعة مواصلة تلك الإنجازات والنجاحات.

وأوضحت الدكتورة الهاجري أن هذه الورشة التي تُقام لأول مرة على مستوى الإقليم وتستمر لمدة ثلاثة أيام، جاءت بالتنسيق وتعاون مشترك بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى أن إقامة هذه الورشة بحضور 40 مشارك تهدف بشكل أساسي إلى إتاحة الفرصة لمراجعة الوضع الحالي للتعاون بين خدمات صحة الإنسان والحيوان، إلى جانب تحديد الفجوات في المجالات التقنية الرئيسية لإدارة الأحداث الطبيعية أو العرضية أو المتعمدة للأمراض الحيوانية المنشأ، إلى جانب تطوير طريق مشترك وخريطة للتدابير التصحيحية والاستثمارات الإستراتيجية لتحسين تنسيقها.

وتقدمت الهاجري بجزيل شكر والتقدير إلى جميع الحضور والمشاركين على تلبيتهم للدعوة ولجميع من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، كما تقدمت بخالص الشكر والعرفان لسعادة الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين، وإلى الدكتور جميلة السلمان رئيس لجنة المضادات الحيوية التابعة للمجلس الأعلى للصحة، وإلى الثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة وكذلك إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان وجميع القائمين على الإعداد والتنظيم، متمنيةً لهذه الورشة النجاح والخروج بتوصيات فاعلة وتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن المقرر أن تضم ورشة العمل التي تعقد بالتعاون مع ممثلين عن المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين مجموعة من الجلسات لبحث ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات توفير المعلومات الأساسية حول مفهوم الصحة الواحدة والتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وذلك لتقديم أمثلة عالمية ملموسة للتعاون المثمر بين مختلف القطاعات المعنية لتعزيز وتحقيق الصحة الشاملة للجميع.