الأمير سعود بن نهار يقلد مدير سجن الطائف رتبته الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، مدير الإدارة العامة لسجن المحافظة العميد ماجد عيضة الثبيتي، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سموه العميد الثبيتي على الثقة الغالية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

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فيما عبر العميد الثبيتي عن سعادته بهذه الثقة ، سائلًا الله التوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء.

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