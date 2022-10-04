محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء منح جائزة نوبل في الفيزياء هذا العام إلى ثلاثة علماء من فرنسا وأمريكا والنمسا، لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم. وذكرت الأكاديمية أن الفائزين بالجائزة هم الفرنسي آلان أسبكت والأمريكي جون إف. كلوزر والنمساوي أنتون تسايلينجر.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 لثلاثة علماء في مجال فيزياء الكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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