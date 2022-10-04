تجاهلها.. أشهر 5 نصائح لفقدان الوزن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تنتشر نصائح فقدان الوزن بشكل كبير عبر الإنترنت، ورغم أن منها ما هو مفيد ويأتي بنتائج ملحوظة، فإن بعضها ليس له أي تأثير يُذكر.

إليكم أشهر 5 نصائح لفقدان الوزن يمكنكم تجاهلها تمامًا، حسب موقع “healthline”.

الحرص على تناول الإفطار حتى دون الشعور بالجوع

تناول الإفطار صباحًا من عدمه ليس له أي تأثير يذكر في فقدان الوزن، إنما تأثيره الرئيسي يكون في نشاط الجسم والتركيز في أداء المهام. ومن المهم تناول إفطار غني بالبروتين.

اعتماد نظام “العصير” الغذائي

هو نظام غذائي يعتمد على تناول الخضراوات والفاكهة كعصير فقط، وعدم تناول الأطعمة بحالتها الطبيعية إلا نادرًا، وبينما يؤثر هذا النظام بشكل كبير في فقدان الوزن، فإنه يصعب على الجسم الاستمرار عليه فترات طويلة، وبعد فترة تعود الأمور لسابق عهدها بتناول الطعام واكتساب الوزن.

التركيز على تمارين الكارديو

التمارين المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية تقلل من مستويات التوتر وتحسن من الصحة العامة للجسم، ويظل تأثيرها طفيفًا على الوزن، خاصة أن استجابة الجسم لهذه التمارين تختلف من شخص لآخر.

في المجمل تمارين الكارديو مفيدة للصحة عامة، أما لفقدان الوزن فيفضّل الاعتماد على تمارين القوة.

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تقليل كل الأطعمة عالية الدهون

عكس الشائع، ليست كل الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون مضرة، أو بالضرورة تساعد على فقدان الوزن.

تحتوي الدهون على نسب عالية من السعرات لكنها فقط تحتاج إلى وقت أطول للهضم، وبعض الأطعمة الغنية بالدهون مثل: الأفوكادو والمكسرات والأناناس تعتبر أساسية في قائمة النظام الغذائي الصحي.

لذلك فالتقليل من الأطعمة الغنية بالدهون بشكل عام لا يرتبط بالضرورة بفقدان الوزن.

تناول الطعام كل 2 – 3 ساعات

واحدة من أساطير فقدان الوزن تناول وجبات صغيرة كل 2 – 3 ساعات على مدار اليوم لتقليل الوزن، لكن بعض الدراسات أثبتت عدم ارتباط الأمر بفقدان الوزن إطلاقًا، لأن تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر من احتياج الجسم.

خلاصة الأمر أن طبيعة أجسامنا مختلفة بشكل كبير في التكوين والاستجابة للمؤثرات الخارجية كالطعام والتمارين، لذلك يبقى الحل الأول والأهم والأساسي هو مراجعة الطبيب المختص لمعرفة طبيعة الجسم واختيار النظام الغذائي الأنسب له، للوصول إلى أفضل النتائج.