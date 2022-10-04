مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا 172.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11780.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 195 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 385 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 33 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات سلوشنز، وأنابيب، وجبل عمر، وتكافل الراجحي، وتعليم ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخليجية العامة، والأمار، ومجموعة صافولا، والإعادة السعودية، وجاكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و 2.58% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والتصنيع، والإنماء، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودرا الأركان، وسابك، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 264.85 نقطة ليقفل عند مستوى 20339.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 491 ألف سهم تقاسمتها 2758 صفقة.

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