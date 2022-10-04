اخبار الخليج – 300 من طلبة جامعة البحرين يتدربون لنيل شهادات احترافية تكنولوجيا المعلومات المهنية

محمد بن مسعود - الدمام - قال نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، إن الجامعة فعلت مؤخراً اتفاقها مع شركة «ثنك سمارت» ThinkSmart لتدريب 300 طالب في الجامعة وتطوير مهاراتهم الاحترافية والمهنية، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف إن هذا النوع من الاتفاقات مع الشركات المتخصصة وذات الخبرة العملية تمنح الطلبة فرصة للانخراط السلس في سوق العمل، بأخذ حصة وافرة من الخبرات العملية المعززة بالممارسات الواقعية في أسواق العمل المحلية والخارجية، اعتماداً على الإجادة المتقدمة للتعامل مع التقنيات المتعلقة بالأعمال، والتي لا غنى عنها اليوم في أيٍّ من المجالات العملية.
ومن المقرر أن يتدرب الطلبة على اكتساب المهارات التقنية المهمة وتطويرها لتعزيز فرص الحصول على وظائف بعد تخرجهم، إذ ينال الطلبة شهادات احترافية من شركة مايكروسوفت بعد اجتياز البرنامج.
وباشرت الشركة برنامج التدريب – الذي سيمتد حتى شهر مارس من العام المقبل (2023) – باستقطاب 100 من طلبة كلية تقنية المعلومات، ثم بالعدد نفسه من كلية الهندسة، والمئة الثالثة من الطلبة سيكونون من كلية إدارة الأعمال.
وحضر انطلاق البرنامج كل من: نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميدة كلية تقنية المعلومات الدكتورة حصة جاسم الجنيد، والأستاذ المساعد في قسم نظم المعلومات في كلية تقنية المعلومات الدكتورة أمل محمد الريس.
وحضر من شركة ثنك سمارت كل من: المدير العام آكاش منجل، ومدير المشروع مروى رضوان، بالإضافة إلى منسقة المشروع نوران محمد.
وشركة ThinkSmart بحرينية، تعمل منذ عقدين، في مجال التنمية والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج. وتتعاون مع أفراد والمنظمات في جميع أنحاء الخليج من أجل تحقيق مهمتهم المتمثلة في الوصول إلى الإمكانات الكاملة والتميز من خلال المهارات التقنية.
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