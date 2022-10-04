بزيادة تقترب من الربع.. سكان المملكة ينفقون 13 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع

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استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع (25 سبتمبر – 1 أكتوبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 12.8 مليار ريال، بزيادة 23.2% على مستوى التغير الأسبوعي، حيث أنفق المستهلكون 1.6 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.6 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، وملياري ريال على نفقات أخرى، و1.4 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 773.4 مليون ريال على محطات الوقود، و750.3 مليون ريال على الملابس والأحذية، و952.4 مليون ريال على الصحة، و729.8 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 298.2 مليون ريال على المجوهرات، و319.3 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و423.1 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و215.9 مليون ريال على الفنادق.
كما تم إنفاق 400.7 مليون ريال على الأثاث، و326.1 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و106.5 مليون ريال على المنافع العامة، و132.9 مليون ريال على الاتصالات، و183.9 مليون ريال على التعليم.
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Source akhbaar24
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