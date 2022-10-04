عام / تعليم الرياض يحتفي باليوم العالمي للمعلم 2022م

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الرياض 8 ربيع الأول 1444 الموافق 4 أكتوبر 2022 واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض غدًا الأربعاء باليوم العالمي للمعلم للعام 2022م تحت شعار ” التحول في التعليم .. يبدأ بالمعلمين ” الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، وذلك في كافة الإدارات ومكاتب التعليم وأكثر من6000 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية.وأوضح مدير تعليم منطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي أن الاحتفاء بالمعلم يأتي ترسيخًا لمكانة المعلموأهميته ودوره المحوري في العملية التعليمية ورسالته السامية، مُنوّهًا بدور المعلم الأساس والمؤثر في تجويد العملية التعليمية وتحقيق مستهدفات التعليم ضمن رؤية المملكة 2030م لبناء جيلٍ واعد يُسهم في تنمية الوطن وازدهاره.ودعا إلى إيلاء هذه المناسبة جُل الاهتمام والرعاية من خلال تفعيل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم فيإطار الأهداف المحددة وآلية التنفيذ المعتمدة والمتضمّنة العديد من الأنشطة والفعاليات، ومنها تخصيص برنامج الإذاعةالمدرسية لتقديم باقة من الفقرات المتنوعة التي تُسلط الضوء على مكانة المعلم وجهوده التربوية والتعليمية بمشاركة الطلابوالطالبات، وكذلك استثمار المنصات الإعلامية والوسائل الإعلانية لإبراز دور المعلم ومكانته، إلى جانب تفعيل الشراكةالمجتمعية من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية للتوعية باليوم العالمي للمعلم والتفاعل مع أنشطته وفعاليته، وعقدلقاءات وندوات مرئية مع الشخصيات الاجتماعية المؤثرة للحديث عن قصصهم وتجاربهم حول أثر المعلم الإيجابي في حياتهم.مما يذكر أن عدد برامج التطوير المهني التي قدمها تعليم الرياض للمعلمين للعام الماضي 1443هـــ /1444 بلغ نحو 538 استفاد منها أكثر من 28 ألف معلم، فيما بلغ عدد برامج التطوير المهني للمعلمات نحو 1149 استهدفت أكثر من 36 ألف معلمة .//انتهى//17:00ت م0148

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