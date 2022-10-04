خالد النمر يحذر هذه الفئة من تناول الأسبرين

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، الأشخاص فوق سن الأربعين عام من تناول أقراص الأسبرين نظرا لما تسببه من مشاكل وآثار سلبية على صحتهم.

خطورة تناول الأسبرين فوق سن الأربعين

ونشر خالد النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن تناول الأسبرين للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم سن الأربعين هناك احتمالية بالإصابة بالجلطات القلبية.

وتابع: أنه يستثنى من ذلك من كانت احتمالية اصابته بالجلطة أكثر من ١٠% خلال ال ١٠ سنوات القادمة «مقياس يعرفه الأطباء» وليس لديه قرحة أو حموضه في المعدة وليس لديه حساسية من الاسبرين.

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Source almnatiq

