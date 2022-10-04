محافظ الطائف يكرم مواطنة نظير عملها الإنساني تجاه شخص من ذوي الإعاقة

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كرم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، المواطنة فاطمة محمد الزهراني، نظير العمل الإنساني تجاه أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الطائف للمواطنة الزهراني، في مكتبه اليوم (الثلاثاء).

وثمّن الأمير سعود الموقف الإنساني النبيل وغير المستغرب، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها.



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Source akhbaar24

