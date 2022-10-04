رازوفيتش يصحح أخطاء الفيحاء

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يعمل المدير الفني لنادي الفيحاء، المدرب الصربي فوك رازوفيتش على تصحيح أخطاء فريقه قبل مواجهة العدالة.
وسيعقد رازوفيتش اجتماعًا مع لاعبي الفيحاء، على هامش مران اليوم (الثلاثاء) لتصحيح أخطاء الفريق التي كلفته الخسارة من الشباب بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة.
ويستعد الفيحاء لمواجهة العدالة يوم الجمعة المقبل في الأحساء، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
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Source akhbaar24
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