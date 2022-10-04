شكرا لقرائتكم الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

قرارات مجلس الشورى

الرياض - محمد الوسيري - طالب مجلس الشورى في قرارٍ أصدره اليوم في جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقًا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض. وتضمن قرار المجلس قيام صندوق التنمية العقارية بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط. واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1442/1443هـ، بعد اطّلاعه على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات المتضمن رأيها وتوصياتها الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد. وفي قرارٍ آخر طالب مجلس الشورى هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة لإعداد وتفعيل إستراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد. كما دعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع؛ لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة ، والعمل على رصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة في المملكة للحفاظ على الصحة العامة.

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