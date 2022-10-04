شكرا لقرائتكم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعتمد المعدل الثابت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعتمد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المعدل الثابت طويل الأجل على قروض التمويل العقاري بما يوفر تمويلًا فعالًا من حيث التكلفة لتغطية الفترة المتفق عليها وتعزيز الربحية بحسب ترتيبات استحداث التمويل لغرض التوزيع. الموافقة المسبقة كما توفر الشركة الموافقة المسبقة على التمويل لضمان المطابقة قبل إنشائها، ما يوفر للمستفيد ضمان قابلية نقل الملكية مستقبلًا، وتثبيت الربحية، واستقرار التنبؤ بالأعمال التجارية والتخطيط لها. ويمكن الاطلاع على جدول المعدل الثابت من هذا الرابط. استحقاق التمويل العقاري وبالأمس أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، مبادرتها في تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR – المعيار المرجعي لمعدل التمويل العقاري بالمملكة) لتصل إلى 30 عامًا. وأوضحت الشركة، أن المبادرة تأتي في إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة، من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين، ما ينعكس على حجم النمو في المحافظ التمويلية لدى جهات التمويل العقاري، إضافة إلى إسهامها في التنوع الاقتصادي ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي. خيارات تمويلية كما تُمكن المبادرة حصول المواطنين الراغبين في تملك منازلهم على خيارات تمويلية ميسرة وإتاحة فرص السداد على فترة أطول مع إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري من قبل الجهات التمويلية بنسبة ثابتة.