شكرا لقرائتكم 30 عربة كهربائية لكبار السن في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التنقل بالمسجد الحرام (٣٠) عربة كهربائية مع فريق مختص من الرجال والنساء لخدمة كبار السن، داخل المسجد الحرام. وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة مبينًا أنه تم تخصيص فريق مختص لخدمة كبار السن وتعريفهم بكيفية استخدام العربات، إضافة إلى مختصات لخدمة كبيرات السن.