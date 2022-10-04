وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية أذربيجان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية الأذربيجانية في العاصمة باكو، اليوم، معالي وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف.
وعقد الوزيران خلال اللقاء، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وأذربيجان وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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وأقام وزير خارجية أذربيجان، مأدبة غداء على شرف سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.
حضر اللقاء وجلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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