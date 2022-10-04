النفط يرتفع قبيل اجتماع أوبك+ لمناقشة خفض الإنتاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن مجموعة أوبك+ ربما توافق على خفض كبير لإنتاج الخام خلال اجتماعها هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 89.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش بعد أن كسب أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة. وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 60 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 84.23 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت بأكثر من خمسة في المئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض. وثمة توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المعروفين مجتمعين باسم أوبك+، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020 غدا الأربعاء.

وقالت مصادر في أوبك إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تأتي علاوة على ذلك، مما يجعلها أكبر موجة خفض منذ بداية جائحة كوفيد-19.

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وقال إدوارد مويا، المحلل البارز في أواندا، في مذكرة “على الرغم من كل شيء يجري مع الحرب في أوكرانيا، لم تكن أوبك+ بهذه القوة على الإطلاق، وسوف تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم الأسعار”.

وعززت أوبك+ الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تضرر الطلب الناجم عن جائحة كورونا. لكن المنظمة فشلت في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج، والتي لم تحققها في يوليو تموز بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية حيث أدى إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى كبح الطلب في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.