شكرا لقرائتكم 12 يومًا تفصلنا عن الوسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن يبدأ موسم الوسم بعد 12 يومًا من الآن. وقال المسند: اليوم الثلاثاء الرابع من أكتوبر هو ثاني أيام نوء الصرفة واليوم الـ 42 من موسم سهيل واليوم 12 من فصل الخريف. موعد الوسم وتابع: بقي على الوسم 12 يومًا، والمربعانية 64 يومًا، ويفصلنا عن فصل الشتاء 79 يومًا، وموسم الشبط 104 أيام، وموسم العقارب 130 يومًا. وختم بقوله: يفصلنا عن فصل الربيع 169 يومًا، وعن فصل الصيف 261 يومًا. حالة الطقس وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وعلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.