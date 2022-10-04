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شكرا لقرائتكم معرض للطائرات الحربية بقاعدة الملك فيصل الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - بحضور قائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني اختتمت فعاليات معرض فعاليات العروض الأرضية للمقاتلات السعودية والمشاركة في استعراضات اليوم الوطني الـ 92 والتي أقيمت مؤخرًا في سماء مدينة تبوك بمشاركة الجهات الأمنية والحكومية المختلفة.
حضور لافت للأهالي والأطفالوتم فتح باب الزيارة للمعرض والذي أقيم على ميدان القاعدة مساء أمس وسط حضور لافت من الأهالي والأطفال الذين أتوا لمشاهدة الطائرات والتقاط الصور التذكارية معها إلى جانب جناح مختص بالتراث وخيمة الشعر وأركان متنوعة مختلفة.