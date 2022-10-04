خامنئي يصعد ضد الاحتجاجات وقمع غير مسبوق لطلاب الجامعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض بشكل غير مباشر أعطى مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، الضوء الأخضر لقوات الأمن بقمع المظاهرات، وممارسة مزيد من العنف والقسوة لـ”إنهاء” الاحتجاجات المستمرة منذ قرابة عشرين يوما. وخرج خامنئي بعد صمت طويل ليصف الاحتجاجات الشعبية في البلاد بأنها “أعمال شغب”، وأن أمريكا وإسرائيل خططتا لها، وساعدهما على تنفيذها “الخونة” من الإيرانيين في الداخل والخارج. إلى ذلك واجع الطلاب المعتصمين في الجامعات حملات قمعية شرسة من قوات الأمن الإيرانية استخدمت فيها الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع.

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