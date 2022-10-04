المظاهرات الإيرانية.. تجمعات احتجاجية في عشرات الجامعات والمدارس وبدء الإضراب في قطاع النفط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بدأ بعض العمال في مجال النفط والبتروكيماويات في إيران الإضراب عن العمل، بعد التحذيرات المتكررة التي أعلنها هؤلاء العمال. وأفادت قناة “مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط المتعاقدين” على “التلغرام”، أمس الاثنين، بأن عددا من عمال المشاريع الذين يعملون في بتروكيماويات “دنا عسلوية” قد بدأوا إضرابهم عن العمل.

وقالت القناة إن العمال حذروا النظام من أنه إذا لم تنته “الاعتقالات والمذابح والقمع وإيذاء النساء، بحجة الحجاب، ولم يوضع حد لقمع المواطنين المحتجين”، فإنهم “لن يظلوا صامتين وسيضربون عن العمل تضامناً مع الشعب”.

من جانب آخر نظم عدد كبير من طلاب الجامعات في مختلف المدن الإيرانية تجمعات احتجاجية مرددين هتافات ضد النظام الإيراني. ومن الجامعات التي شهدت اليوم اعتصامات وتجمعات احتجاجية: جامعة طهران، وجامعة آزاد فرع بونك، ومختلف كليات جامعة بهشتي، وجامعة فردوسي مشهد، وجامعة رازي في كرمانشاه، وجامعة تبريز، وجامعة صنايع شيراز، وجامعة جهرم للعلوم الطبية، وجامعة دامغان، وجامعة سمنان، وجامعة كركان، وجامعة سنندج، وجامعة زنجان، وجامعة أرومية، وجامعة خرم آباد.