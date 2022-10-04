محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا، تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا بث بدوري المجموعات، إضافة إلى موعد المباراة القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا، كلافة متابعيه في الوطن العربي وشمال أفريقيا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة مع صافرة البداية.

ويحتضن معلب “أليانز أرينا” مباراة بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن في الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ لتأكيد الصدارة

بايرن ميونيخ، صاحب الأرض والجمهور يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والاقتراب أكثر من الدور القادم بالمسابقة، حيث لعب الفريق مباراتين وحقق الفوز على إنتر ميلان وبرشلونة، جمع ست نقاط اعتلى بهم صدارة المجموعة الثالثة بست نقاط.

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تشكيل بايرن ميوينخ المتوقع

من المقرر أن يبدأ بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل هجومي لاستغلال ضعف الفريق المنافس، بالإضافة إلى عودة وتعزيز الثقة مرة أخرى لدى الفريق، ويبدأ مينيخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: أوباميكانو، دى ليخت، بافارد وديفيز.

الوسط: كيميتش، سابيتزر وموسيالا.

الهجوم: مولر، سانى وماني.

فيكتوريا يحتل المركز الأخير

أما في الجانب الآخر، يسعى نادي فيكتوريا بلزن لتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل في مهمة صعبة للغاية حيث فشل الفريق في تحقيق أي نقاط، ويحتل المركز الرابع الأخير بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن موينخ وفيكتوريا بلزن والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من أكتوبر في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن مع صافرة البداية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، حيث تنقل المباراة عبر قناة 1 beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس، الناقل الحصرب والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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