اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجزيرة مان

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين وجزيرة مان بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين، لافتا إلى أن مملكة البحرين تواصل تعزيز علاقاتها الاستراتيجية عبر الدفع قدما بأوجه التعاون المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة نحو مستويات أكثر متانة بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، معالي السيد ألفريد كانان رئيس وزراء جزيرة مان بمناسبة زيارته للبلاد، حيث رحب بمعاليه مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري لخلق المزيد من الفرص النوعية.

من جهته، أعرب معالي رئيس وزراء جزيرة مان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.