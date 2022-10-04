اخبار الخليج – وفد الكونغرس الأمريكي يوزر هيئة تنظيم سوق العمل ويطلع على جهود تطوير بيئة العمل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيدة نوف عبد الرحمن جمشير، وفدًا من موظفي الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.
وأشادت جمشير بالعلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين مع الولايات المتحدة، والتعاون والتنسيق في مجال تطوير بيئة العمل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
واستعرضت الرئيس التنفيذي – خلال الاجتماع- التشريعات والسياسات والمشاريع التي تطبقها حكومة مملكة البحرين بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن في العلاقة بين كافة أطراف العمل، متطرقة إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة، ومنها نظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية.
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