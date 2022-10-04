3 باحثين يحصدون جائزة نوبل للفيزياء.. وأنغيلا ميركل تفوز بجائزة نانسن

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أعلنت اللجنة المعنية بجوائز نوبل، اليوم (الثلاثاء)، فوز 3 باحثين بجائزة نوبل للفيزياء وهم الفرنسي آلان أسبيه والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر.

ومُنحت هذه الجائزة مناصفة إلى العلماء الثلاثة تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية، وذلك على صعيد “التشابك الكمي”، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أياً كانت المسافة الفاصلة بينهما.

ونالت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، جائزة نانسن التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بسبب تصميمها على استضافة طالبي لجوء حين كانت تتولى مهامها، وذلك من خلال مساعدة أكثر من مليون لاجئ على الاستمرار وإعادة بناء حياتهم.

يذكر أن جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء مُنحت للسويدي سفانتي بابو لدوره في تحديد تسلسل مجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.



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Source akhbaar24

