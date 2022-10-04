أمين الشرقية: إطلاق سمو ولي العهد لشركة “داون تاون السعودية” يؤكد حرص القيادة على النظرة المستقبلية والطموحة لمستقبل المملكة

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المناطق_الدمام

رفعَ معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، باسمه وباسم كافة منسوبو أمانة المنطقة الشرقية، الشكرَ والعرفان والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظهما الله – بمناسبة إعلان إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، والتي تشتمل على تطوير وجهات ومراكز حضارية في 12 مدينة سعودية، وتمكين المزيد من فرص التنمية وتحسين جودة الحياة وفرص العمل للمواطنين.

وقال معاليه، إن إطلاق سمو ولي العهد لهذا المشروع الاقتصادي والتنموي المهم، يؤكد حرص واهتمام سموه الدائم بإيجاد كل ما من شأنه تعزيز التنمية في كافة المجالات بالمملكة، ويوفر فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، وفرص العمل لأبناء الوطن، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات”.

وأضاف معالي أمين المنطقة الشرقية، بأن إطلاق شركة ” داون تاون السعودية” يأتي امتداداً وتأكيداً على جهود سمو ولي العهد، لتطوير مختلف مناطق المملكة؛ بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية وجذب سياحي، وتجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسموِّه والتي سيكون لها – بمشيئة الله تعالى- أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة تلك المدن، وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وتتماشى استراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووصف م. فهد الجبير، اطلاق سموه شركة “داون تاون السعودية”، بالخطوة الرائدة والتي تصب في مصلحة الوطن، من خلال ما ستوفره تلك المشروعات من بيئة عمل متميزة تتناسب مع متطلبات الشركات ورواد الأعمال لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم، مؤكدا على ما ستشهده المملكة من خلال هذا المشروع الرائد من نهضة تنموية وحضرية وبيئية واجتماعية، مؤكدا، بأن هذا المشروع الكبير يجسد حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على تحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات بالمملكة، والذي سيسهم في زيادة التنافسية والجذب بين مدن المملكة.

سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده الأمين ويوفقهما في جهودهما الرامية لتحقيق التطور والنماء في المجالات كافة، وأن يديمَ على بلادنا أمنَها وعزَّها وازدهارَها.

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Source almnatiq

