لبنان: مودعون مسلحون يقتحمون 3 بنوك بسبب قيود السحب

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اقتحم مودعون غاضبون، اثنان منهم على الأقل يحملان السلاح، ثلاثة بنوك تجارية في لبنان اليوم (الثلاثاء) بسبب قيود السحب المفروضة على معظم العملاء وسط الانهيار المالي في البلاد.

وقالت جمعية صرخة المودعين، التي تناصر المودعين الغاضبين، إن رجلا يحمل مسدسا وقنبلة يدوية دخل صباح اليوم الثلاثاء فرع البنك اللبناني للتجارة (بي إل سي) في شتورة، مطالبا بسحب مدخراته البالغة 24 ألف دولار.

وذكرت الجمعية أن قوات الأمن دخلت البنك في وقت لاحق واعتقلت المودع المسلح قبل أن يتمكن من الحصول على أي أموال.

كما اقتحمت مجموعة من العاملين في محطة كهرباء حكومية في شمال لبنان اليوم الثلاثاء فرع “البنك الوطني الأول” في مدينة طرابلس الساحلية، بسبب تأخير سحب رواتبهم والرسوم التي تحملوها لإتمام العملية.

وفي واقعة ثالثة، قالت “جمعية المودعين”، إن مودعا مسلحا احتجز رهائن في بنك بيبلوس في مدينة صور جنوب لبنان.

وقالت إنه كان يحمل مسدسا ويطالب باستعادة مدخراته البالغة 44 ألف دولار.

وتتزايد حالات اقتحام البنوك في أنحاء لبنان وسط تزايد غضب السكان من القيود غير الرسمية التي فرضتها البنوك منذ بدء الانكماش الاقتصادي في عام 2019.، حيث شهد الشهر الماضي سلسلة من الحوادث المماثلة التي دفعت اتحاد البنوك في البلاد لإعلان إغلاق دام أسبوعا تقريبا.

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Source akhbaar24

