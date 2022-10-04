شرطة منطقة الرياض تقبض على (16) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل لسرقتهم قواطع نحاسية ومعدات كهربائية من موقع تحت الإنشاء

︎ . المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على (16) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، (9) من الجنسية الباكستانية و(6) من الجنسية الأفغانية و(1) من الجنسية الإريترية، ظهروا في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسرقون قواطع نحاسية ومعدات كهربائية من موقع تحت الإنشاء شمال مدينة الرياض، وتم ضبط واسترداد المسروقات من استراحة اتخذت موقعًا لتجميعها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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