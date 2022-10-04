الهلال الأحمر بجازان يباشر 2192 بلاغًا خلال شهر سبتمبر

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المناطق_واس
باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 2192 بلاغًا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت عدد الحالات الإسعافية 1894 حالة، ونقل 1408 حالات منها لمستشفيات المنطقة.
ونفذ فرع الهيئة بالمنطقة 27 مبادرة تطوعية خلال الشهر الماضي شارك فيها أكثر من 269 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2334 ساعة تطوعية، واستفاد من تلك المبادرات 160 مستفيدًا، إلى جانب تنظيم 20 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 1505 مستفيدين.
وأكدت الهيئة أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997 أو من خلال تطبيق “أسعفني” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.
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Source almnatiq
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