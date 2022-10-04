“الشرق الاوسط” و”إندبندنت عربية” تحصدان جوائز “منتدى الاعلام العربي” بدبي

︎

.



حصدت صحيفتي الشرق الأوسط والاندبندنت عربية جوائز منتدى الإعلام العربي الذي انطلق اليوم الثلاثاء بمشاركة أكثر من 3000 من المسؤولين الحكوميين وقيادات المؤسسات الإعلامية.

وفازت صحيفة “الشرق الأوسط” للعام الثاني على التوالي بجائزة الصحافة العربية عن فئة “الصحافة السياسية”، فيما حصدت “إندبندنت عربية” جائزة أفضل منصة إخبارية.

ونجحت “الشرق الأوسط” في الفوز بالجائزة من خلال عمل كتبه الصحافي محمد نبيل حلمي بعنوان “أزمة الطاقة الأوروبية تُشكل التحالفات في البحر المتوسط”، بينما حصد الكاتب رشيد الخيون، الكاتب في “الشرق الأوسط” و”الاتحاد” الإماراتية، بجائزة أفضل كاتب عمود صحافي.

وفي السياق ذاته، سلم رئيس مجلس دبي للإعلام الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد بن حمد المالك، جائزة شخصية العام الإعلامية.

يشار أن صحيفة “الشرق الأوسط” حصدت العام الماضي جائزة “الصحافة السياسية”، عبر تحقيق “سنوات الظواهري… ماذا بقي من (القاعدة)؟” للصحافي الزميل كميل الطويل



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

